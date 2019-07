Nainggolan alla Fiorentina? C'è il sì da parte del belga

Passi in avanti nella trattativa Nainggolan-Fiorentina-Inter: raggiunto un accordo per il prestito del calciatore nerazzurro.

Dopo un mese di calma piatta, la si muove seriamente. La società di Commisso infatti ha intenzione di fare la voce grossa da qui in avanti sul calciomercato in entrata: acquistato ufficialmente Boateng, vicino Lirola, ora il grande obiettivo è Radja Nainggolan.

In uscita dall', visto e considerando come il giocatore belga non rientri nei piani di Conte e del club nerazzurro, Nainggolan ha intenzione di rimanere in e per questo ha detto no alle proposte cinesi. Il è una possibilità, la Fiorentina una realtà sempre più concreta.

Secondo Sky Sport, infatti, dopo i contatti delle ultime ore è stato raggiunto un accordo per il prestito di Nainggolan alla Fiorentina. Il ds della viola, Pradè, ha incontrato Beltrami, ovvero il procuratore nel belga: questo gli ha confermato la disponibilità del giocatore al trasferimento a Firenze.

L'ingaggio di Nainggolan potrebbe essere pagato in parte dall'Inter, vista la volontà nerazzurra di lasciare andare via il belga il prima possibile. Il Cagliari rimane alla finestra nel caso non dovesse andare in porto il trasferimento in Toscana, comunque più possibile rispetto al ritorno in Sardegna.