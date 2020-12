Nainggolan al veleno: "A Cagliari per ritrovare la gioia di giocare che mi è stata tolta"

Radja Nainggolan punge l'avventura all'Inter, appena sbarcato a Cagliari: "In questa prima parte dell'anno mi è stata tolta la gioia di giocare".

Radja Nainggolan è sbarcato a Cagliari, ha effettuato le visite mediche ed è pronto per cominciare una nuova avventura in Sardegna. Ma in che modo ha lasciato l'? A giudicare dalle sue prime parole da giocatore del , non in ottime condizioni per usare un eufemismo.

Dopo essere arrivato all'aeroporto, nel tardo pomeriggio Radja Nainggolan ha rilasciato queste dichiarazioni.

"Sono contento di essere qua, voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio che in questa prima parte dell’anno mi è stata tolta. La squadra è forte e competitiva e con tanti giovani promettenti. Magari le manca un po' di continuità durante la partita, non è facile con tante novità. Mi piacerebbe mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Ho letto cose assurde, sono integro e non vedo l’ora di giocare. Se resterò definitivamente? Ormai vengo spostato a destra e sinistra, vediamo".

Il centrocampista belga prende quindi di mira l'Inter e Antonio Conte, che in questa prima parte di stagione lo ha utilizzato per appena 45 minuti complessivi tra e .