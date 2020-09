Nainggolan al Cagliari? Niente da fare: "Rimane all'Inter"

Il presidente del Cagliari ha escluso un ritorno in rossoblù per Nainggolan: "Vogliono tenerlo, impossibile riportarlo da noi".

Radja Nainggolan non vestirà la maglia del nella prossima stagione. Il centrocampista belga, che recentemente ha fatto ritorno all’ dopo una stagione vissuta in prestito in Sardegna, non farà ritorno nel club con il quale si è imposto giovanissimo in , nonostante negli ultimi giorni si sia parlato di una volontà delle parti di veder ricongiunte le proprie strade.

Ad escludere definitivamente ogni possibilità è stato il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, al termine di un incontro con i dirigenti dell’Inter.

“L’incontro non è andato bene. E’ impossibile riportarlo al Cagliari, credo proprio che resterà a Milano. Vogliono tenerlo”.

Il presidente del Cagliari ha anche parlato delle voci che vogliono i rossoblù sulle tracce di Fazio.

“Ne stiamo discutendo con la , vedremo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare”.

Smentiti invece i rumors che vogliono Zaza nel mirino del Cagliari.