Nagatomo al Marsiglia: ufficiale l'approdo in Ligue 1

L'ex esterno di Inter e Cesena si era svincolato dal Galatasaray: giocherà con il Marsiglia fino al 2021.

Un nuovo campionato europeo accoglie Yuto Nagatomo. Il terzino ed esterno giapponese è infatti il nuovo acquisto del per il torneo di già iniziato due settimane fa: per l'ex giocatore dell' contratto annuale fino all'estate del 2021.

34enne il prossimo dodici settembre, Nagatomo si era svincolato dal dopo due anni e mezzo in cui è divenuto pedina importante per il club di Istanbul nel campionato turco, ma anche in Europa e . Competizione, quest'ultima, che giocherà con il Marsiglia, partendo dai preliminari.

Per Nagatomo l'approdo in Ligue 1 rappresenta l'accesso al suo terzo torneo del Vecchio Continente, dopo aver giocato per il Cesena e l'Inter in e lo stesso Galatasary in . Nel 2010 l'arrivo in , dopo essere stato acquistato dall'Fc Tokyo.

Secondo giocatore più presente nella storia della Nazionale giapponese dietro Endo, Nagatomo è riuscito a partecipare alle ultime tre edizioni del torneo mondiale con la rappresentativa nipponica, deciso ad abbattere i record ed esserci anche nella competizione qatariota del 2022.

Per ora a Marsiglia resterà solamente fino al 2021, con l'intenzione di prolungare la sua era europea quanto più possibile: in contenderà il posto sulla fascia sinistra ad Amavi, per ora titolare nella prima gara di campionato vinta di misura contro il Brest, e Rocchia.

Nagatomo però può essere utilizzato anche come terzino (ed esterno) destro, ragion per cui potrà con la sua esperienza, essere un'arma in più a disposizione di André Villas-Boas sia in Ligue 1 che in territorio europeo. Raggiunge l'amico e compagno di Nazionale nipponica, Hiroki Sakai, al Marsiglia dal 2016.