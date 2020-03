Naci Unuvar: il gioiello dell’Ajax pronto a sostituire Ziyech

Ad appena sedici anni, Unuvar ha già esordito e segnato con l’Ajax. Nella prossima stagione dovrebbe entrare in pianta stabile in prima squadra.

Dopo aver già perso due dei suoi uomini di punta la scorsa estate, l’ si prepara ad affrontare un nuovo esodo nei prossimi mesi. Sono diversi infatti coloro che hanno giocato un ruolo fondamentale per il raggiungimento delle semifinali della nel 2019 che potrebbero dire addio.

Donny van de Beek, André Onana e David Neres continuano ad essere accostati a grandi club europei, il tutto mentre Hakim Ziyech già conosce la sua prossima destinazione: è già ufficiale il suo trasferimento al a fronte di un esborso da 40 milioni di euro.

L’Ajax non sarebbe tuttavia l’Ajax se non avesse già pronti i sostituti pronti ad emergere dal suo famoso settore giovanile e non è un caso che ragazzi come Ryan Gravenberch e Lassina Traore abbiano già iniziato a lasciare un segno nel corso di questa stagione.

Gioielli del calibro di Sontje Hansen, Jurrien Timber, Kenneth Taylor, Danilo e Brian Brobbey probabilmente nei prossimi mesi faranno il grande salto unendosi in pianta stabile alla prima squadra, ma quello che forse può essere considerato il talento migliore in assoluto è proprio quello che è destinato a raccogliere l’eredità di Ziyech.

Naci Univar compirà 17 anni solo a giugno, ma il suo è un nome già noto in e in e ci sono club come e che hanno già mostrato il loro interesse.

Dopo essere diventato il giocatore più giovane della storia dell’Ajax ad aver debuttato con un goal in prima squadra, ora è pronto a fare l’ultimo definitivo passo.

Approdato nel club dei Lancieri all’età di otto anni, Unuvar è entrato in pianta stabile nella formazione U19 quando era appena quindicenne e, dopo aver trascinato i compagni alla conquista del titolo U19 è stato votato come il più grande talento del De Toekomst, facendo suo un riconoscimento che in precedenza era stato vinto da Justin Kluivert, Matthijs de Ligt e Van de Beek.

Successivamente ha giocato un ruolo di primissimo piano nella fortunata spedizione olandese ai Campionati Europei U17, segnando tra l’altro il quarto goal nel 4-2 contro l’ che è valso il trionfo degli Oranje in finale. In futuro è destinato a vestire ancora la maglia dell’Olanda, anche se la Turchia, il Paese dal quale proviene la sua famiglia, sta facendo di tutto per tentarlo.

L’estate memorabile di Unuvar non si è conclusa qui. Ad agosto è diventato il primo giocatore a realizzare un goal nel nuovo Johan Cruyff Stadium di Barcellona nel corso di un’amichevole tra squadre U19 di Barça ed Ajax e poi è riuscito anche a segnare una seconda rete sotto lo sguardo di un certo Lionel Messi.

Il sedicenne ha trascorso la maggior parte dell’annata 2019-20 nel Jong Ajax, ma a gennaio ha debuttato con la prima squadra in una partita di Coppa d’Olanda contro lo Spankenburg.

Ten Ha gli ha concesso gli ultimi 15’ di gara e la fiducia è stata ricambiata con un goal realizzato su calcio di rigore. Nonostante ci fossero molti elementi più esperti di lui in campo, a soli 16 anni e 223 giorni ha deciso di prendersi questa responsabilità.

“Volevo chiedere il permesso a Klaas-Jan Huntelaar, ma lui mi ha subito detto che l’avrei dovuto battere io. Sono sempre stato bravo nel calciare i rigori e per fortuna non ho sbagliato”, ha spiegato Unuvar al sito ufficiale del club dopo la vittoria per 7-0. “Ora è importante crescere dal punto di vista fisico con lo Jong Ajax e sperare di poter avere quanti più minuti a disposizione in prima squadra il più presto possibile”.

Il debutto di Unuvar ha colpito in molti, non ultimo lo stesso Ziyech che gli ha fatto da mentore.

“Hakim ha pubblicato un video su Instagram per celebrare il mio goal e in seguito ha detto negli spogliatoi di essere orgoglioso di me. E’ stato un bel momento”. Unuvar è pronto a prendere il posto di Ziyech in prima squadra. Al momento la sua posizione preferita è quella di esterno sinistro, ma gioca bene con entrambi i piedi.

“Il suo ruolo preferito è quello di numero 10, ma svaria su tutto il fronte. Da questo punto di vista ci sono molte differenze tra la prima squadra e ciò che succede a livello di calcio giovanile”, ha spiegato a De Telegraaf l’ex stella dell’Ajax e della Nazionale olandese Rafael van der Vaart il giorno successivo al debutto di Unuvar con i ‘grandi’.

“Quell’arroganza positiva sul campo è un qualcosa che adoro. Tutti i talenti che sembrano che stiano per sfondare oggi nell’Ajax hanno l’atteggiamento giusto, ovvero ‘Dammi la palla e tutto andrà bene’. Penso che sia una cosa meravigliosa”.

L’Ajax è attualmente in lotta con l’AZ per il titolo di Eredivisie e sembra improbabile che da qui a fine stagione Unuvar possa avere la possibilità di giocare in campionato, ma è quasi certo che entrerà a far parte del gruppo di Ten Hag quando Ziyech avrà lasciato Amsterdam.

Il suo mentore è pronto ad andare via e sono in molti coloro che credono che Unuvar abbia tutte le possibilità per fare meglio del suo maestro.