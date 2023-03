N'Diaye è un caso: non si è presentato in allenamento, il Malaga non ha notizie di lui

Il Malaga non ha notizie di Alfred N'Diaye, assente all'allenamento odierno: venerdì era stato ricoverato a causa di una sincope.

Al Malaga è ufficialmente scoppiato il caso Alfred N'Diaye: il centrocampista senegalese non si è presentato all'odierna seduta d'allenamento, facendo così scattare l'allarme in seno al club militante in Segunda Division.

Il motivo è presto detto: come riportato da 'AS', a preoccupare sono le testimonianze della compagna e dell'agente, che alla richiesta di informazioni hanno riferito come N'Diaye "fosse andato ad allenarsi", quando invece non era presente al campo d'allenamento.

Ad alimentare il sentimento di preoccupazione è anche la recente vicenda occorsa a N'Diaye: venerdì, infatti, era stato ricoverato in ospedale a causa di una sincope, per poi essere dimesso in seguito ai vari controlli di routine che avevano escluso la presenza di qualsivoglia patologia.

N'Diaye si è regolarmente allenato nella giornata di martedì, il che non fa che ingigantire il mistero attorno alla sua posizione.

N'Diaye era tornato al Malaga nell'estate 2022 dopo la precedente esperienza della stagione 2018/19: nella sessione invernale del calciomercato era stato vicinissimo all'addio nell'ambito di uno scambio con Tete Morente dell'Elche, poi sfumato.