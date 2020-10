Dal campo alla musica: Pavoletti si riscopre in versione cantante

Leonardo Pavoletti ha preso parte al videoclip di ‘Fantacalcio’, l’ultimo brano di Zeep. Tema principale la sfortuna e un lungo infortunio.

Quella che è da poco iniziata deve essere per Leonardo Pavoletti la stagione del rilancio. L’attaccante del è infatti reduce da un’annata complicatissima culminata con due gravi infortuni.

Nella prima partita dello scorso campionato contro il , ha riportato una lesione al legamento crociato ed al menisco che l’ha costretto a chiudere con largo anticipo il suo 2019 e, quando tutto sembrava pronto per il suo rientro, nel febbraio 2020 ha riportato una nuova lesione allo stesso legamento mentre era in fase di riabilitazione.

Un doppio stop che ha costretto il giocatore a molti mesi lontano dai campi da gioco, tanto che le presenze nel campionato 2019-2020 sono state appena due, il buonumore però non è mai venuto meno.

Lo dimostra anche il fatto che Pavoletti abbia deciso di prender parte al videoclip di ‘Fantacalcio’, l’ultimo brano del cantante Zeep. Il tema della canzone è la sfortuna, che in ambito prettamente fantacalcistico non può non tradursi nell’infortunio dell’attaccante sul quale si è deciso di investire con forza.

Il video, girato quasi tutto su un campo di calcetto, vede Pavoletti prima nelle vesti di osservatore di una partita e poi protagonista sul terreno di gioco per fare da spalla al cantante.

Lo stesso Pavoletti, nel corso del video, ha cantato una strofa che lo riguarda da molto vicino.