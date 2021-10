Nuovo museo delle cere a Dubai: Ronaldo ancora con la maglia della Juventus

Dubai ha il suo Madame Tussauds: tra i tanti personaggi famosi presenti figurano Trump, Messi e Ronaldo, con ancora addosso la maglia bianconera.

Da ormai qualche ora, anche Dubai ha il suo sito di Madame Tussauds, la celebre riproposizione del museo delle cere di Londra che, peraltro, può essere visitata in un totale di 26 luoghi tra Europa, USA, Asia e Oceania.

Tanti i vip rappresentati in maniera più o meno fedele: si va dall'ex presidente americano Donald Trump all'attore Will Smith, passando per Tom Cruise, David Beckham e Lewis Hamilton.

Immancabili anche gli attuali grandi protagonisti del mondo del calcio: presenti sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo, anche se nel caso del portoghese bisogna annotare un'imprecisione piuttosto eclatante.

'CR7' è stato infatti raffigurato con la maglia della Juventus, nonostante da fine agosto sia tornato ad essere un giocatore del Manchester United che lo ha riaccolto dopo dodici anni passati tra Madrid e Torino.

Chissà cosa penseranno i tifosi bianconeri, ancora scottati per l'addio improvviso del loro vecchio idolo: magari qualcuno di loro volerà a Dubai per poterlo ammirare, per un'ultima volta, con addosso la casacca del suo cuore e rimembrare i tempi andati.