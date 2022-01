Muriqi via dalla Lazio: è fatta per il passaggio al Maiorca

Cessione imminente in casa Lazio, alle prese con un complicato mercato invernale proprio per la difficoltà nel piazzare qualche giocatore in esubero. Uno di questi è Vedat Muriqi, ormai con le valigie in mano.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', l'attaccante kosovaro va a giocare nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca. Trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro.

Per Muriqi può essere un'occasione di riscatto, dopo un anno e mezzo alla Lazio vissuto decisamente con più ombre che luci. Arrivato nell'estate del 2020 dal Fenerbahçe per 20 milioni di euro, l'attaccante ha deluso le aspettative segnando appena 2 goal in 49 partite.

La presenza di Immobile ne ha limitato ampiamente il minutaggio, ma quando è stato chiamato in causa non si è praticamente mai fatto trovare pronto.

Sta a Muriqi ora dimostrare il suo valore, aiutando una squadra appena sopra la zona retrocessione nel massimo campionato spagnolo.