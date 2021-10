Muriqi al Fenerbahce a gennaio? La moglie sui social: "Il mio sogno"

L'attaccante della Lazio in Turchia è stato accostato alla sua ex squadra: la moglie sui social apre al trasferimento.

Inizio di stagione abbastanza negativo quello che riguarda Vedat Muriqi: meno di mezz'ora a partita come media, non vede il campo, con la maglia della Lazio, dallo scorso 3 ottobre, ovvero dalla pesante sconfitta rimediata al Dall'Ara contro il Bologna.

Dopo quella partita, occasione in cui Maurizio Sarri lo ha schierato dal primo minuto, mai utilizzato: il bottino, in termini di reti, è di zero goal. Troppo poco, soprattutto se si pensa all'idea di calcio offensivo dell'allenatore biancoceleste.

Il rendimento dell'attaccante sembrerebbe aver fatto riflettere molto la Lazio e tanti altri club interessati al giocatore, tanto che si pensa già a possibili soluzioni in vista di gennaio.

Una tra queste è il ritorno in Turchia, al Fenerbahce, in prestito per metà stagione per farvi ritrovare fiducia.

Muriqi, che ha già vestito la maglia del Fenerbahce nella stagione 2019/20 siglando 17 reti in 36 presenze, avrebbe così la possibilità di esprimersi al meglio in una piazza che conosce bene e che lo ha esaltato in passato.

Nelle scorse ore ai rumors che si sono susseguiti è arrivata la risposta social della moglie dell'attaccante che, attraverso una Instagram Story, ha pubblicato la foto del notiziario sportivo turco "Sport" che fa appunto riferimento al possibile ritorno in Turchia.

Il tutto con una canzone in sottofondo che lascia ampio spazio all'interpretazione, ma in un particolare senso, e dal titolo "Hayallerim", ovvero "I miei sogni".

Manca ancora qualche mese a gennaio e Muriqi ha tutto il tempo di smentire i critici: per adesso, comunque, le voci su un suo possibile addio alla Lazio si fanno sempre più insistenti.