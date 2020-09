Muriqi è della Lazio: accordo col Fenerbahçe per quasi 20 milioni

Trovata l'intesa definitiva tra Lazio e Fenerbahçe per Vedat Muriqi: l'attaccante kosovaro si prepara a diventare un nuovo giocatore biancoceleste.

La , finalmente, ha il suo nuovo attaccante. Vedat Muriqi è ormai un giocatore biancoceleste: accordo trovato con il Fenerbahçe per l'attaccante kosovaro, che si prepara dunque a diventare un nuovo giocatore della rosa di Simone Inzaghi.

Operazione da quasi 20 milioni di euro, come riporta 'Sky', e fumata bianca finalmente arrivata tra i due club dopo settimane e settimane di trattative. Non restano dunque che firma e ufficialità per sancire un trasferimento che la Lazio ha pazientemente orchestrato.

Il Fenerbahçe non si è mai scostato dalla propria richiesta: 20 milioni. La Lazio ha provato a trattare sul prezzo, a inserire nell'operazione contropartite come Bastos, ad ammorbidire i turchi. E alla fine l'accordo è stato trovato.

Muriqi potrebbe rimpiazzare Felipe Caicedo e diventare il nuovo vice Immobile per affrontare al meglio il triplo impegno della prossima stagione. L'ecuadoriano ha le valigie pronte: prossima destinazione, .