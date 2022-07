Muriqi, addio alla Lazio e all'Italia: in chiusura il trasferimento al Club Brugge

Intesa praticamente raggiunta tra Lazio e Club Brugge per Vedat Muriqi: i biancocelesti riceveranno 11 milioni comprensivi di bonus.

E' giunta ai titoli di coda l'avventura italiana di Vedat Muriqi: proprio in queste ore, la Lazio sta perfezionando la cessione a titolo definitivo al Club Brugge.

Come riportato da Fabrizio Romano, i biancocelesti dovrebbero incassare una cifra che, tra parte fissa e bonus, ammonterebbe a circa 11 milioni di euro. Ultimi dettagli da limare, ma la preparazione dei documenti finali è indicativa del buon esito dell'affare.

Muriqi ha trascorso in prestito al Maiorca la seconda parte della scorsa stagione: 5 reti in 16 presenze di Liga per il kosovaro, che ha contribuito alla salvezza del club delle Baleari.

Appena 2, in 49 presenze, i goal con la maglia della Lazio, che nel 2020 aveva sborsato circa 20 milioni per prelevarlo dal Fenerbahce: curiosamente, entrambe le marcature sono arrivate contro l'Atalanta, divise tra campionato e Coppa Italia.