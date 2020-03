Mundo Deportivo: la Roma punta Diego Costa per la prossima estate

L'attaccante dell'Atlético Madrid torna nei radar giallorossi, come alternativa a Dzeko. Ci avevano provato anche l'estate scorsa e nel 2013.

In attesa di chiarire il destino del campionato fermato tre settimane fa, la testa dei club è già alla stagione 2020/21. Compresa quella della , che si guarda intorno alla ricerca di rinforzi di alto profilo. Come potrebbe essere Diego Costa.

Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', l'attaccante spagnolo di origini brasiliane sarebbe il primo nome sul taccuino di Gianluca Petrachi. Il Direttore Sportivo giallorosso avrebbe individuato in lui il possibile vice-Dzeko.

Il ruolo è attualmente 'occupato' da Nikola Kalinic, arrivato proprio dall'Atlético in prestito nella scorsa estate, ma che non avrebbe convinto e sembra quindi destinato a tornare a Madrid. Diego Costa, invece, potrebbe fare il percorso inverso.

L'Atlético sarebbe disposto a lasciare partire l'attaccante in caso di un'offerta congrua. L'ex quest'anno ha segnato solo 2 goal ed è finito dietro Morata nelle gerarchie, anche a causa di molti problemi fisici.

Non sarebbe la prima volta che la Roma punta l'attaccante in forza all'Atlético Madrid. Già nel 2013 i giallorossi ci avevano pensato, così come nel 2018. Questa, in caso di offerta giusta, potrebbe essere la volta giusta.