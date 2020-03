Mundo Deportivo - Luiz Felipe nei radar del Barcellona, l'agente: "Un onore"

Il centrale della Lazio è osservato dai blaugrana per la prossima stagione per rinforzare la difesa. L'agente confessa: "In molti chiedono di lui".

Gli occhi del sulla . Non soltanto per il pallino Lautaro Martinez, ormai identificato come erede di Suarez. I blaugrana avrebbero trovato anche il primo rinforzo per la difesa in Luiz Felipe, centrale classe 1997 della .

Secondo il 'Mundo Deportivo', il centrale destro della difesa a tre di Simone Inzaghi è una delle grandi rivelazioni tra le fila dei biancocelesti. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate nemmeno ai top club europei: in Catalogna stanno facendo più di un pensiero su di lui.

Il suo agente Stefano Castagna, ai microfoni del quotidiano spagnolo, ha dichiararto che molti club stanno faceendo domande su di lui, ma che nessuno ancora lo ha contattato.

“Se ti segue il Barcellona, è un onore. Comunque il giocatore in questo momento ha la testa sulla Lazio e sullo Scudetto, una volta che si risolverà questa situazione. Il Barça è il Barça… Stanno vedendo cosa sta facendo in . Per ora nessuno ha parlato con me. Grazie alla sua grande stagione, molti club stanno facendo domande su di lui, quindi non mi stupisce l’interesse del Barça”.

Oltre alle prestazioni, sono altri tre gli aspetti che avrebbero reso il giocatore interessante per il Barcellona: il passaporto comunitario (era anche stato convocato dall'Under 21 dell'Italia), il contratto in scadenza nel 2022 e uno stipendio inferiore al milione di euro.

Con gli anni di Piqué che avanzano e la situazione poco stabile di Umtiti a livello fisico, più la mancanza di un terzino destro continuo, il nome di Luiz Felipe si fa sempre più intrigante.