Mundo Deportivo - Juventus su Ceballos: servono 40 milioni

La Juventus piomba su Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all'Arsenal: i bianconeri avrebbero pronto un ingaggio da 5 milioni.

Nome nuovo per il centrocampo della . Secondo 'Mundo Deportivo' i bianconeri sarebbero piombati su Daniel Ceballos, di proprietà del ma in questa stagione in prestito all'.

I Blancos valutano lo spagnolo 40 milioni di euro ed intendono cederlo nuovamente una volta fatto ritorno alla base da Londra: titolo definitivo o nuovamente in prestito, questo è da stabilire.

Come sottolinea il quotidiano iberico, però, la intenderebbe acquisirne il cartellino con tanto di proposta d'ingaggio da 4-5 milioni sul tavolo per convincere Ceballos.

L'Arsenal dal canto suo vorrebbe tenerlo ad Emirates ancora un anno, mentre nell'elenco delle pretendenti figurano anche Betis e .

Il centrocampista vorrebbe restare nella , ma il pressing bianconero potrebbe far saltare il banco.