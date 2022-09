Moviola Sampdoria-Milan: rigore per i rossoneri, Leao espulso

Leao espulso per doppia ammonizione, dunque il rigore assegnato al Milan e realizzato da Giroud per fallo di mano in area blucerchiata.

Sampdoria in campo per provare ad invertire un avvio di stagione difficile, Milan per rispondere alle vittorie di Inter e Napoli. Al Ferraris una gara importante, delicatissima. Decisioni arbitrali affidate a Fabbri, arrivate nella ripresa a favore di entrambe le squadre.

In avvio di ripresa è stato infatti espulso per doppia ammonizione Leao: gioco pericoloso per il secondo giallo, vista la rovesciata tentata ma non andata per il verso giusto. Calcio in faccia ad un giocatore avversario, in particolare Ferrari, e provvedimento immediato, senza alcuna protesta da parte del portoghese.

Al minuto 66 Fabbri ha assegnato un rigore in favore del Milan per fallo di mano di Villar: episodio visto al VAR da parte dell'arbitro, che ha ammonito l'ex centrocampista della Roma. Dagli undici metri il rigore di Giroud ha portato gli ospiti sul 2-1, dopo le reti di Messias e Djuricic.