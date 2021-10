Moviola Napoli-Bologna: due rigori per gli azzurri, il secondo è dubbio

Il Bologna protesta per le decisioni dell'arbitro Serra: netto il mani di Medel in occasione del primo penalty, poi leggero il contatto Mbaye-Osimhen.

39' - Calcio di rigore per il Napoli per un tocco con il braccio in area di Medel. In un primo momento il direttore di gara Serra fischia un fallo di Osimhen nel contrasto aereo con il cileno, salvo essere richiamato dalla sala VAR e cambiare decisione dopo aver guardato il replay. Ammonizione per Medel e rigore trasformato da Insigne.

60' - Contatto in area tra Mbaye e Osimhen, con l'ex interista che tocca il nigeriano e quest'ultimo che cade a terra. Il contrasto sembra abbastanza leggero, Serra e il VAR non modificano la decisione e il rigore viene confermato: ancora una volta dal dischetto va Insigne, che firma la propria doppietta.

86' - Sansone crossa da destra un pallone che Fabian Ruiz tocca prima con un piede e poi, dopo un rimpallo, con una mano: questa volta il direttore di gara lascia correre e il VAR non interviene.