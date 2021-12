Moviola Napoli-Atalanta: Mario Rui con i piedi, Mariani dà rigore, poi ammette l'errore

Corre e si batte il petto, l'arbitro Mariani: "Ho sbagliato", ammette, dopo averla rivista al VAR. Resta la sensazione di confusione che per qualche minuti si è diffusa allo stadio "Diego Armando Maradona", e non solo.

E' il 61' e Ilicic fa partire una botta tesa dal limite dell'area sulla quale si lancia, letteralmente, Mario Rui in spaccata, nel tentativo di difendere la sua porta.

Mariani non ci pensa due volte e indica il dischetto, tra le proteste generali. In un primo momento la sensazione è che la decisione dipenda dalla posizione dell'intervento del difensore azzurro, ma così non è.

L'articolo prosegue qui sotto

Le immagini aiutano a chiarire la dinamica e le perplessità dei giocatori del Napoli: Mario Rui, in spaccata e in caduta, sembra toccarla con le mani, ma la review del VAR viene in soccorso di Mariani.

Il fermo immagine è chiaro: Mario Rui prende la palla con i piedi e non con le mani, braccia larghe e lunghe per il naturale movimento del corpo in caduta, ma nulla più.

Una volta aver rivisto l'azione Mariani ha rettificato la sua decisione, senza troppi indugi.