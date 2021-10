Moviola Milan-Verona: Romagnoli anticipato da Kalinic, per Prontera è rigore

Episodio che porta il Verona al raddoppio: contatto in area tra Romagnoli e Kalinic e rigore. Non è penalty, invece, un mani in area di Casale.

21' - Cross tagliato di Lazovic per Kalinic che mette il piede in anticipo e viene toccato da dietro da Romagnoli nei pressi dell'area piccola: Prontera, arbitro del match, indica il dischetto. Dopo un check del VAR sulla dinamica dell'azione, la decisione viene confermata, basandosi sul parere dell'arbitro. 48' - Anche il Milan chiede a gran voce un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Casale: il difensore del Verona ha il braccio largo, ma si vede piovere addosso il pallone dopo un rimpallo fortuito con il compagno Faraoni. Prontera questa volta lascia proseguire. In aggiornamento...