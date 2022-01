Moviola Milan-Roma: braccio di Abraham, rigore trasformato da Giroud

Milan-Roma è il primo big match del 2022: a San Siro, nonostante i tanti assenti tra le fila rossonere, si gioca regolarmente.

Il vantaggio dei padroni di casa è frutto di un rigore concesso da Chiffi: gran tiro dalla distanza di Hernandez e gran riflesso di Rui Patricio, vanificato però da un tocco precedente col braccio sinistro di Abraham.

L'arbitro viene chiamato alla revisione delle immagini al VAR e assegna la massima punizione, trasformata con eleganza da Giroud. Decisione giusta perché il tocco c'è e l'intervento dell'ex Chelsea è rischioso, non curante delle possibili conseguenze.

Abraham protagonista anche nel bene per la Roma: suo il tocco decisivo sul tiro di Pellegrini che spiazza Maignan per la rete del 2-1, la posizione dell'inglese è regolarissima poiché è tenuto in gioco da Giroud e Krunic.

Negli istanti finali del primo tempo, in pieno recupero, Nicolò Zaniolo chiede un calcio di rigore a seguito di un contatto in area con Tonali. L’arbitro Chiffi in questo caso lascia correre e la sensazione è quella che non ci sia stato un incrocio di gambe, ma solo una leggerissima trattenuta da parte del centrocampista rossonero.

La Roma resta in dieci per l'espulsione di Karsdorp: giusta la seconda ammonizione, falciato Hernandez con un'entrata in ritardo.

