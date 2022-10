Proteste bianconere per un contrasto tra Cuadrado e Theo Hernandez da cui è nato il calcio d'angolo che ha portato al vantaggio rossonero.

Essenziale partita a San Siro, visto il big match tra il Milan Campione d'Italia e la Juventus di Allegri. In palio tre punti importantissimi per provare a scappare in classifica o rilanciarsi nelle zone alte della graduatoria. Compito difficile per l'arbitro Orsato.

Nel primo tempo di Milan-Juventus, proteste da parte dei bianconeri per un contatto tra Cuadrado e Theo Hernandez sulla fascia: il terzino rossonero ha rubato palla al colombiano, ottenendo poi il calcio d'angolo dopo il muro di Danilo. Sulla battuta il vantaggio di Tomori.

Cuadrado e Bonucci hanno chiesto il fallo contro Theo Hernandez, ma l'azione è continuata, portando all'1-0 rossonero. Situazione al limite non giudicata fallosa da parte del direttore di gara, da protocollo il VAR non poteva intervenire.

In precedenza braccio di Vlahovic su conclusione di Leao: proteste da parte di Giroud, per Orsato è attaccato al corpo. Anche qui diversi dubbi.

