Moviola Milan-Atalanta: giallo al diffidato Leão, salterà la gara contro la Fiorentina

Il portoghese non sarà a disposizione per la trasferta di Firenze, così come Krunic: giallo per proteste dopo l'ammonizione comminata a Toloi.

Sabato 4 marzo il Milan sarà di scena a Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma dovrà farlo senza l'apporto di uno dei suoi uomini migliori: stiamo parlando di Rafael Leão.

Il portoghese ha ricevuto un cartellino giallo pesantissimo, in quanto diffidato alla vigilia del match al cospetto dell'Atalanta: colpa delle proteste all'indirizzo dell'arbitro Maurizio Mariani, che non ha esitato a comminare la sanzione.

Oggetto delle richieste dell'ex Lille era la valutazione fatta dal direttore di gara in merito ad una ripartenza dello stesso Leão fermata in maniera irregolare, da Toloi, che ha agguantato il pallone con una parte del corpo non consentita dal regolamento, ossia le braccia.

Leão chiedeva addirittura il cartellino rosso per l'interruzione di una chiara occasione da rete, decisione che sarebbe stata errata: l'azione si era sviluppata ad oltre 40 metri dalla porta e i compagni di Toloi avrebbero avuto tutto il tempo di rientrare per ostacolare l'avanzata avversaria.

Non una bella notizia per Stefano Pioli che al 'Franchi', contro il suo passato, dovrà fare a meno del gioiello di Almada all'interno del 3-4-3 varato in queste ultime settimane per uscire dalla spirale negativa della crisi. In Toscana mancherà anche Radu Krunic, altro diffidato ammonito per un'entrata in ritardo su Boga al 90'.

Sempre il classe 1999 ha richiesto un calcio di rigore per un contrasto nell'area atalantina con Maehle: non dello stesso avviso Mariani, che ha fatto cenno di continuare il gioco.