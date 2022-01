Moviola Juventus-Napoli: da rigore il tocco di mano sulla punizione di Cuadrado

Sfida, com'è normale che sia, molto accesa quella tra Juventus e Napoli alla ripresa del campionato di Serie A: visti i ritmi molto alti e le tante occasioni gli episodi dubbi possono essere frequenti.

Al 42', ad esempio, c'è una punizione sulla trequarti battuta da Cuadrado: il colombiano fa partire un destro centrale che sbatte su Mertens, in piena traiettoria e in area di rigore.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad uno sguardo più attento, il tocco del belga, impegnato a disimpegnarsi dalla marcatura di Morata, è evidentemente con il braccio, nonostante l'intenzione del giocatore azzurro di chiuderlo.

L'apertura dell'arto di Mertens non lascia dubbi: braccio largo. Sozza, però, non indica il dischetto e la partita prosegue: poteva starci il rigore in questa circostanza.

News in aggiornamento.