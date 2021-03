Moviola Juventus-Lazio: braccio di Hoedt, il fallo di Milinkovic-Savic è da rigore

La moviola di Juventus-Lazio: proteste per un tocco col braccio staccato dal corpo di Hoedt, rigore concesso per un fallo di Milinkovic-Savic.

24' - Acerbi in contrasto con Chiesa, la palla carambola sul braccio (largo) di Hoedt in area di rigore: Massa non richiamato dal VAR, niente rigore.

45' - Milinkovic-Savic entra in ritardo su Danilo che resta a terra per il dolore: Massa è lì vicino e non sanziona il serbo nonostante le vibranti proteste juventine.

57' - Morata riceve e protegge il pallone dalla marcatura di Marusic, prima di finire a terra nell'area laziale: Massa fa segno di continuare.

59' - Milinkovic-Savic aggancia ingenuamente Ramsey: stavolta l'arbitro assegna il rigore, trasformato da Morata.