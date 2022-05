Moviola Juventus-Inter: Vlahovic chiede un rigore, goal regolari

Finale di Coppa Italia, ancora una volta si rinnova l'eterno scontro tra Juventus e Inter. Il Derby d'Italia. Un match per definire la vincitrice del torneo, di cui si parla per anni soprattutto in termini polemici. Alcuni episodi da moviola non sono mancati anche nell'ultimo atto del torneo 2021/2022.

Al 48' Vlahovic ha chiesto un rigore all'arbitro Valeri per un contatto con De Vrij in area nerazzurra: proteste timide però da parte della Juventus. Niente intervento al VAR, episodio giudicato come regolare.

Proteste da parte della Juventus anche contro Brozovic: il croato è stato ammonito, dunque ha calciato il pallone via. Niente nuovo cartellino: il gioco era fermo. Furioso soprattutto Bonucci con il quarto uomo: anche lui non sanzionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Regolari i tre goal di Barella, Morata e Vlahovic: quest'ultimo è scattato non in posizione di off-side, ribaltando così la sfida di Coppa Italia.

Anche Morata è in posizione regolare al momento del tocco sul tiro di Alex Sandro che ha portato al momentaneo pari.

Seguono aggiornamenti