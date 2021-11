Moviola Juventus-Fiorentina: fallo su Chiesa, espulso Milenkovic

Finale di primo tempo palpitante tra Juventus e Fiorentina quando il direttore di gara Sozza - che aveva già fischiato il fischio finale - ha atteso a lungo indicazioni da parte del VAR prima di acconsentire il rientro delle squadre negli spogliatoi.

Motivo del contendere quanto successo in area Juve allo scadere del secondo minuto di recupero: sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore della viola, Danilo è intervenuto nel cuore dell'area allontanando la sfera in spaccata.

Sotto la lente d'ingrandimento, però, è finito un presunto e precedente tocco di mano del brasiliano nel momento dell'impatto con il pallone.

Dopo oltre due minuti di check, l'intervento è stato considerato assolutamente regolare decretando quindi la chiusura del primo tempo sul risultato parziale di 0-0.

Al 75' nuovo intervento arbitrale che porta all'espulsione di Milenkovic: il centrale della Fiorentina, già ammonito, stende Federico Chiesa e rimedia il secondo giallo che chiude anzitempo la sua partita.

All'82' sanzione anche per Nastasic che rischia tantissimo in seguito ad un duro intervento ai danni di Locatelli: l'arbitro Sozza estrae un cartellino giallo, poi confermato dopo un check da parte del VAR. Grosso rischio per il difensore viola.