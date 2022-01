Moviola Inter-Venezia: scontro Dzeko-Modolo prima del pari, niente on field review

Partita viva quella tra Inter e Venezia a San Siro: in vantaggio i lagunari con Henry, poi il pari con Barella poco quasi all'intervallo.

Proprio poco prima del goal del centrocampista nerazzurro, scontro aereo tra Dzeko e Modolo, con l'attaccante che allarga il braccio e contrasta il difensore, tra le proteste generali.

L'arbitro aspetta l'ok del VAR, dopo il check, quest'ultimo molto lungo: il colloquio tra Marchetti, direttore di gara, e il VAR ha avuto come tema principale la possibilità o meno di procedere con l'on field review.

E' stato deciso che si è trattato di un contatto che rientra nella valutazione dell'arbitro, che ha fatto proseguire l'azione.

Le immagini, comunque, chiariscono la dinamica: Modolo è stato evidentemente colpito con il braccio da Dzeko, ma l'azione non è stata considerata come chiaro ed evidente errore e non si è andati all'on field review.

L'azione, comunque, non portava direttamente al goal e il possesso successivo è stato del Venezia: per questo motivo il VAR non è intervenuto.

Sul finire del primo tempo altro check del VAR su un presunto tocco di mano in area nerazzurra, ma dopo un colloquio l'arbitro ha fatto proseguire.

