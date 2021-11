Moviola Inter-Napoli: braccio largo di Koulibaly, giusto il rigore

Partita viva, molto bella, quella tra Inter e Napoli a San Siro: tra due squadre, insomma, che non hanno paura ad affrontarsi a viso aperto.

In una gara del genere, sentita e importante anche per la classifica in Serie A, non possono non esserci episodi dubbi o da moviola: al 24' il primo, evidente, con Valeri impegnato insieme al VAR.

C'è un cross sul secondo palo, con Darmian che rimette per Barella che calcia di prima intenzione dal centro dell'area trovando la ribattuta di Koulibaly.

I giocatori nerazzurri protestano sin da subito, con Valeri che prima fa continuare, poi viene richiamato dal VAR: per le proteste viene ammonito anche Simone Inzaghi dalla panchina.

La conclusione del centrocampista viene respinta con il braccio molto largo dal difensore azzurro. Nonostante la distanza, ravvicinata, si tratta di una dinamica non regolare: l'estensione dell'arto è importante, tanto da indurre Valeri, su segnalazione del VAR, ad assegnare il calcio di rigore.

Pur con le polemiche e le proteste dei giocatori del Napoli, decisione giusta da parte della direzione arbitrale, per il rigore che viene poi trasformato da Calhanoglu.

Nel finale di primo tempo arriva il 2-1 dell'Inter con il colpo di testa di Ivan Perisic, bravo a deviare in porta un cross tagliato dalla bandierina: la sfera viene respinta da Ospina, ma la Goal-Line Technology dice che la palla è entrata, sancendo il vantaggio dei nerazzurri.

