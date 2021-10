Moviola Inter-Juventus: gamba alta di Dumfries su Alex Sandro, è rigore

Il difensore nerazzurro interviene in maniera scomposta in area di rigore: per Mariani è calcio di rigore.

87' - Occasione dubbia in area di rigore, ma il gioco prosegue. L'arbitro, a palla ferma, su segnalazione del VAR per possibile rigore, viene richiamato a guardare l'azione: pochi frangenti prima, Dumfries interviene in gamba alta su Alex Sandro appena dentro l'area, dopo l'anticipo del brasiliano. Per Mariani, dopo aver rivisto il tutto, è calcio di rigore, trasformato da Dybala per l'1-1. Proteste tra i nerazzurri, culminate con l'espulsione di Simone Inzaghi dalla panchina.