Moviola Inter-Atalanta: rigore e goal annullato, Maresca aiutato dal VAR

La moviola di Inter-Atalanta: partita difficile da gestire per Maresca. Nel finale un rigore fischiato e un goal annullato.

83' - Cross di Dumfries dalla destra, Dzeko anticipato evidentemente dal braccio di Demiral. Maresca non decide e aspetta il check del VAR di Aureliano. I giocatori protestano: passano quasi 2' e arriva la segnalazione. Calcio di rigore in favore dell'Inter.

88' - Piccoli raccoglie palla in area, si gira e batte Handanovic, non perfetto nell'intervento. I giocatori dell'Atalanta festeggiano per più di 1', ma Maresca viene richiamato dal VAR. Dialoga con Aureliano e annulla il goal e segnala un calcio d'angolo per gli uomini di Gasperini. Ben prima del tiro di Piccoli, infatti, Handanovic non era riuscito a evitare che la sfera finisse oltre la linea di fondo. Da lì il recupero palla dei giocatori dell'Atalanta, con l'azione che si è sviluppata ed è stata conclusa da Piccoli, dopo diversi movimenti