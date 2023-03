Moviola Friburgo-Juventus: Vlahovic in goal, annullato per fuorigioco

Bianconeri in goal con Vlahovic, ma rete annullata per offside del serbo. Poi il tiro di Gatti viene murato con il braccio da Gulde: rigore e rosso.

Gioia prontamente smorzata, alla mezz'ora, per la Juventus all'Europa-Park di Friburgo. I bianconeri, infatti, avevano sbloccato il match grazie alla zampata sottomisura di Dusan Vlahovic al culmine di un'azione piuttosto concitata in area di rigore, nella quale Bremer aveva precedentemente colpito una traversa.

Dopo l'iniziale esultanza di marca bianconera, la rete è stata però annullata in seguito del silent check da parte del VAR: la posizione dell'attaccante serbo, infatti, era irregolare.

Al momento del tocco di Kean, infatti, Vlahovic si trovava oltre al portiere Flekken, con un solo difensore alle sue spalle appostato sulla linea di porta: regolamento alla mano, giusto decretare l'offside.

Al 44' calcio di rigore per la Juve: incursione di Gatti in area di rigore e conclusione a botta sicura che viene murata platealmente col braccio da Gulde, già ammonito. L'arbitro lascia inizialmente correre, ma su richiamo del VAR va all'on field review certificando la doppia sanzione: calcio di rigore per la Juve e secondo giallo per il centrale tedesco

