Moviola Fiorentina-Napoli: proteste sul rigore di Insigne, l'arbitro convalida la rete di Lozano

Proteste della Fiorentina in occasione del calcio di rigore di Insigne: Dragowski lamentava un fallo ai suoi danni del capitano azzurro.

LA MOVIOLA DI FIORENTINA-NAPOLI

36' - Lancio di Fabian per Osimhen che scappa a Martinez Quarta e viene atterrato in area: Sozza concede il rigore al Napoli ed ammonisce il difensore argentino, nonostante le proteste dei partenopei che chiedevano una sanzione più pesante.

38' - Dragowski intercetta il rigore di Insigne che lo anticipa di testa sulla respinta, prima del tocco vincente di Lozano: il goal è regolare, in quanto il portiere polacco non era in pieno possesso del pallone.