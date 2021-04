Moviola Fiorentina-Juventus: rigore per braccio di Rabiot

Contatto tra Bonucci e Vlahovic, l'arbitro lascia correre. Assegnato invece penalty per tocco irregolare in area bianconera.

20' - Contrasto in area bianconera tra Vlahovic e Bonucci: serbo a terra, il direttore di gara La Penna lascia proseguire. Proteste in campo e in panchina per i viola

26' - Massa va al VAR dopo un presunto tocco di braccio da parte di Rabiot in area bianconera: dopo aver controllato lo schermo, il direttore di gara non ha dubbi assegnando il rigore, realizzato da Vlahovic col cucchiaio.