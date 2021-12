Moviola Bologna-Roma: Abraham si scontra con Svanberg, ammonito

Bologna-Roma si accende sul finire del primo tempo. Non solo il goal dei padroni di casa firmato da Svanberg, ma soprattutto un giallo ad Abraham che farà ampiamente discutere in virtù della diffida dell'inglese: l'ex Chelsea, infatti, sarà costretto a saltare il big mtch contro l'Inter.

Abraham è stato ammonito dal direttore di gara Pairetto dopo essersi scontrato con un giocatore del Bologna, lo stesso Svanberg: il giallo sembra eccessivo, considerando l'involontarietà del giocatore della Roma. Per Luca Marelli, commentatore tecnico-arbitrale di DAZN si tratta di "un abbaglio da parte dell'arbitro".

L'articolo prosegue qui sotto

L'episodio Abraham-Svanberg ha visto Mourinho protestare con Pairetto anche al momento del rientro in campo, vista l'importanza dell'ammonizione: il lusitano non potrà contare sul calciatore britannico per il prossimo turno di campionato, per un giallo destinato a far discutere a lungo.

Nella ripresa è Zaniolo a venire ammonito: ingresso in area del Bologna, dribbling e contro-dribbling prima di cadere a terra. Per Pairetto è simulazione- Effettivamente il contatto con i giocatori di Mihajlovic con cui va a duello non sembra esserci.

Al minuto 84 Pairetto assegna per pochi istanti il rigore alla Roma per fallo su Mkhitarian in area: c'è però fuorigioco dell'armeno, decisione cambiata in offside immediatamente.