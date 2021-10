Moviola Bologna-Milan: espulsioni dirette per Soumaoro e Soriano

Il Bologna rimane in 9 uomini contro il Milan: cartellini rossi per Soumaoro (fallo in chiara occasione da rete) e Soriano (pestone su Ballo-Touré).

20' - Già sotto di un goal, il Bologna completa la propria partenza da brivido rimanendo in 10 uomini dopo 20 minuti: Kjaer lancia dalle retrovie Krunic, che sulla corsa viene ostacolato fallosamente da Soumaoro e cade rovinosamente a terra al limite dell'area. L'arbitro dell'incontro, Paolo Valeri, considera l'azione un fallo in chiara occasione da goal ed estrae il cartellino rosso diretto. 52' - Barrow trova clamorosamente il goal del 2-2 nonostante l'inferiorità numerica, splendidamente servito in profondità da Soriano: l'attaccante gambiano parte in posizione regolare sull'assist del compagno e la rete viene giustamente convalidata. 57' - Anche Soriano viene espulso: l'ex giocatore di Sampdoria e Torino interviene con il piede martello sulla caviglia sinistra di Ballo-Touré, mentre l'ex terzino del Monaco sta andando al cross, e ancora una volta Valeri, stavolta dopo aver visto il replay, estrae il cartellino rosso diretto. Bologna in 9 uomini. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 9ª giornata

