Mourinho non soddisfatto dopo il KO contro il Verona: "Abbiamo giocato male, bisogna far meglio"

L'allenatore portoghese al termine di Verona-Roma: "La reazione del Verona era ovvia, il nostro sforzo non ha sortito alcuno effetto".

La Roma perde la sua prima partita stagionale in Serie A, contro il Verona al Bentegodi, al termine di una gara bellissima vinta con merito dalla formazione di Igor Tudor, che in settimana ha sostituito Eusebio Di Francesco.

José Mourinho lo sa, sa che i suoi avrebbero potuto fare meglio e al termine della sfida, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la prestazione.

"Io preoccupato prima della partita? E' un modo di vivere le partite. Il Verona anche prima del cambio d'allenatore poteva avere risultati diversi: con il cambio in panchina di solito hai una reazione emotiva. Anche il calcio di Tudor è molto simile a quello dello scorso anno del Verona, quindi non sarà un problema per lui fare bene".

L'allenatore portoghese non è soddisfatto di quanto prodotto dai suoi uomini, che nonostante la preparazione attenta non hanno saputo replicare in campo i numerosi allenamenti.

"Abbiamo giocato male. Il nostro sforzo non ha sortito alcuno effetto. Non posso dire nulla per questo, ma non abbiamo giocato bene, non ci siamo adattati bene, abbiamo perso tanti duelli individuali. C'è bisogno di analizzare la gara, ho bisogno di qualche ora davanti al video per capire la prestazione".

Primo KO in campionato, ma spunto importante anche per il futuro: Mourinho avrà modo per trasmettere i giusti concetti alla Roma, ripartendo dalla sconfitta del Bentegodi.

"La mia sensazione è che abbiamo avuto qualche difficoltà nel giocare, esagerando con la palla lunga. E' mancata qualità al nostro gioco: nei primi 15' del secondo tempo a centrocampo abbiamo avuto difficoltà a contrastare e creare gioco. La reazione del Verona era ovvia. La partita era aperta, non è stata una sorpresa per noi questa reazione: dobbiamo gestire meglio questi momenti di difficoltà. E' impossibile avere sempre il controllo delle situazioni, ma bisogna fare meglio. Dobbiamo avere più gioco".

Moruinho non fa di certo drammi: