Mourinho scarica Zaniolo "Voglio solo gente motivata"

Lo Special One chiude a un possibile reintegro del numero 22: "Quando uno sta male in famiglia, deve trovare una soluzione e andarsene".

Rammaricato per il risultato, molto meno per la prestazione. Si presenta un José Mourinho amareggiato a metà di fronte ai microfoni di DAZN, per commentare la trasferta di Napoli.

Il tecnico della Roma sottolinea la buona prestazione della sua squadra, piegata solo da una prodezza di Simeone nel finale di partita.

" Siamo la squadra che ha spaventato di più il Napoli a casa loro, esco da qui fiducioso malgrado il risultato. I nostri tre cambi a fine partita sono stati tre bambini che l'anno scorso giocavano a Trigoria. A volte il calcio è ingiusto, la squadra che merita di più perde. Anche a noi è successo di vincere senza meritarlo."

Lo Special One celebra poi il lavoro di Spalletti, sottolineando come veda nel suo Napoli tutte le caratteristiche dei campioni designati.

"Ho ringraziato Spalletti per il regalo che mi ha fatto, anche se non l'ho ancora aperto. Rinnovo i complimenti a Luciano, quest'anno hanno la stella dei campioni e stasera si è illuminata per loro. La conosco bene questa stella, ho vinto otto campionati".

Infine una considerazione sul caso Nicolò Zaniolo, ormai un separato in casa a Trigoria dopo le ultime vicende di mercato e il suo rifiuto al Bournemouth.

"Voglio gente che vuole giocare nella Roma, che sia disponibile. Quando non stai bene in famiglia devi andare via, trovare una soluzione. La famiglia è fatta per gente che vuole starci".