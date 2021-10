Mourinho furioso con Maresca: "Non parlo, mancanza di rispetto"

Pesante sconfitta casalinga per la Roma, che perde contro il Milan, sprofonda a -12 dalla vetta e viene agganciata al quarto posto dall'Atalanta in piena bagarre Champions League.

Josè Mourinho al termine della partita ha preferito non commentare quanto accaduto, evidentemente contrariato per l'arbitraggio del signor Maresca.

"Complimenti al Milan. Non voglio dire niente di più, se parlo domenica non sono in panchina. Mi dà un po' di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi e per chi ama la Roma. Anche in una partita in cui non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutti, il rispetto che abbiamo noi altri non lo danno".