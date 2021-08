Mourinho 'bacchetta' la Roma: "Con l'uomo in più abbiamo faticato"

Il tecnico della Roma analizza la vittoria sulla Fiorentina: "Abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene. Abraham calciatore importante".

La Roma esordisce con un bel successo in Serie A: battuta una Fiorentina coraggiosa e penalizzata dall'espulsione di Dragowski in avvio, anche se nella ripresa la parità numerica è stata ristabilita dal doppio giallo mostrato da Pairetto a Zaniolo.

José Mourinho si prende questi primi tre punti, ammettendo però qualche pecca da parte dei suoi ragazzi che non hanno fatto completamente valere l'uomo in più, offrendo paradossalmente una prestazione migliore in una situazione di equilibrio. Queste le sue parole nel post-partita ai microfoni di DAZN.

"E' stata una bella gara, anche se non abbiamo giocato benissimo. Siamo stati bravi in undici contro undici e dieci contro dieci, meno in undici contro dieci. La Fiorentina ha un gioco proprio di un bravo allenatore. Devo dire che l'arbitro non ha sbagliato niente, il VAR è stato fenomenale. Lo spirito mi è piaciuto, ci sono state difficoltà inaspettate. Con l'uomo in più siamo mancati nella pressione, poi ci siamo ripresi".

Abraham subito decisivo con due assist e una traversa colpita.

"E' un giocatore importante, credevo che questa fosse la partita adatta a lui. L'ho sostituito perché era stanco, ma l'avrei cambiato comunque con Shomurodov. Abraham si fa valere come referente con Pellegrini e Mkhitaryan ad occuparsi dello sviluppo del gioco. Lui e Shomurodov insieme? Certo, in questo momento però non sono al massimo della condizione".

Tra Mourinho e l'ambiente Roma il feeling è scattato fin dal primo istante.