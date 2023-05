Mourinho non rinuncia agli infortunati: in panchina contro il Monza

Il tecnico della Roma porta con sé in panchina Smalling, Llorente, Karsdorp e Belotti malgrado siano alle prese con guai fisici.

In un momento del genere, ha bisogno di tutti. José Mourinho sa che la sua Roma vive un periodo di instabilità a causa delle tante defezioni in formazione, ma punta sullo spirito di squadra dei suoi ragazzi.

Per questo motivo lo Special One, pur non potendo contare su diversi elementi, ha deciso di portare in panchina anche gli infortunati per la sfida in casa del Monza.

Oltre ai sostituti abili e arruolabili, nella distinta del match compaiono anche i nomi di Chris Smalling, Andrea Belotti, Diego Llorente e Rick Karsdorp.

Nessuno di loro potrà scendere in campo, ma il tecnico portoghese ha voluto portarli insieme alla squadra per far capire ai suoi compagni che la forza del gruppo deve restare tale anche quando non si è al meglio.

In panchina ci sono anche Gini Wijnaldum e Paulo Dybala, anche loro alle prese con alcuni acciacchi ma decisamente meno gravi rispetto a quelli dei calciatori sopracitati.

Non saranno però della partita nemmeno loro due, almeno stando alle parole di Mourinho nel prepartita a DAZN,.

"Sette-otto giocatori che non possono giocare, non c'è niente da nascondere. Siamo tutti insieme. Dybala non ha nemmeno un minuto nelle gambe, né Wijnaldum"

L'unico infortunato grave assente all'U-Power Stadium di Monza è Marash Kumbulla, che a breve si sottoporrà a intervento chirurgico dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro il Milan.