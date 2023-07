Mourinho glissa: "Mercato? Non mi aspetto nulla, ho parlato con Dybala. Dispiaciuto per Frattesi? No!"

Il portoghese rientra dalle vacanze e parla della squalifica di 10 giorni: "Ad agosto invece di stare in panchina sarò con l'aria condizionata".

Per José Mourinho è tempo di tornare a lavoro. Lo Special One ha concluso le vacanze, divise tra la sua Setubal e Londra, è rientrato a Roma in vista del raduno della squadra giallorossa, in programma lunedì a Trigoria.

Mourinho si appresta ad iniziare la sua terza stagione alla guida della Roma. Il programma prevede qualche giorno di lavoro nel Centro Sportivo giallorosso, prima di spostarsi in Portogallo per il ritiro nella seconda parte della preparazione.

Accompagnato dal suo collaborazione Nuno Santos, Mourinho è atterrato poco fa all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Lisbona ed è stato intercettato da alcuni cronisti che lo attendevano.

"Non mi aspetto niente, io sono un uomo di campo - ha risposto Mou alla domanda relativa al mercato -. Sono solo contento di lavorare, lunedì mattina alle 8 sono pronto a lavorare".

Il tema caldo resta quello legato al futuro di Paulo Dybala e alla clausola rescissoria prevista nel contratto della Joya:

"Ho parlato con Paulo come parlo con tutti, del contratto non so niente".

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello Alvaro Morata. Mourinho ha parlato con lui?

"Parlo solo con i miei giocatori".

Mourinho ha parlato anche della squalifica di 10 giorni e delle motivazioni:

“No, non sono sorpreso. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l'aria condizionata".

Infine una domanda sul passaggio all’Inter di Davide Frattesi, obiettivo a lungo della sua Roma:

“Se mi è dispiaciuto? No”.