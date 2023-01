Mourinho funziona anche a distanza: quinta vittoria con lo Special One squalificato

In cinque occasioni con il portoghese squalificato, la Roma ha portato a casa il bottino pieno. Quarto successo su quattro con Salvatore Foti.

Sarà merito del suo carisma fuori dal comune, ma José Mourinho rappresenta un fattore positivo per la Roma anche quando non c'è.

Malgrado la sua assenza in panchina contro il Bologna per via dell'espulsione rimediata nel 2022 contro il Torino, la Roma è riuscita a imporsi per 1-0 aprendo l'anno con 3 punti in tasca.

Non è però la prima volta che la lontananza dello Special One è propedeutica a un successo romanista. Si tratta infatti della quinta vittoria su altrettante partite in cui Mourinho ha dovuto assistere agli incontri della sua squadra lontano dall'area tecnica.

La prima risale al 27 ottobre 2021, quando i giallorossi si imposero per 2-1 in rimonta in casa del Cagliari. In quell'occasione a sostituirlo c'era Joao Sacramento, ora non più a Trigoria.

Sempre la scorsa stagione la Roma riuscì a vincere anche contro Spezia e Atalanta, entrambe le volte per 1-0, con Salvatore Foti a dare le indicazioni dalla panchina.

In particolare quest'ultimo vanta una striscia di quattro successi su quattro nelle occasioni in cui è stato chiamato a sostituire Mourinho.

Oltre al Bologna, con lui alla guida la Roma ha battuto anche l'Inter a San Siro lo scorso ottobre. E ci sarà ancora lui in panchina nel match dell'8 gennaio contro il Milan. Sempre al Meazza.

Almeno i precedenti fanno sperare in un risultato positivo i tifosi giallorossi.