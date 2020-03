Mourinho pensa ad un ex Inter: Tottenham su Kondogbia

Josè Mourinho potrebbe puntare su un ex Inter per rinforzare il centrocampo del Tottenham in estate: piace Kondogbia del Valencia.

Geoffrey Kondogbia nel mirino del . E' la voce che rimbalza dall' , dove Josè Mourinho sembra intenzionato a portare l'ex centrocampista dell'.

Secondo 'Sky Sports', il francese attualmente in forza al rappresenta uno dei nomi messi in lista dallo Special One per rinforzare gli Spurs in estate.

Kondogbia, classe '93, dopo aver lasciato i nerazzurri per approdare in ha riscattato le stagioni deludenti vissute in diventando uno dei pilastri del Valencia.

Con la maglia dell'Inter - che lo acquistò per oltre 30 milioni dal - per il transalpino due stagioni dal 2015 al 2017 fatte di 56 presenze, 2 goal e tante critiche.