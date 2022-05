Mourinho e il 'consiglio' a Bremer: "Fai la scelta giusta"

Grande soddisfazione per José Mourinho al termine della sfida che ha visto la Roma imporsi 3-0 sul campo del Cagliari. Un successo quello in terra piemontese, che permette ai giallorossi di staccare il pass per la prossima l'Europa League e di iniziare a preparare l'appuntamento più atteso della stagione, ossia la finalissima di Conference League contro il Feyenoord.

Le reti di Abraham e il sigillo finale di Pellegrini hanno blindato il sesto posto in classifica che garantisce ai capitolini la partecipazione ad una Coppa europea anche nella prossima stagione.

Al termine della gara, invece, è andato in scena un simpatico siparietto tra l'allenatore lusitano e il difensore granata Gleison Bremer. Tema del dialogo? Il futuro del centrale brasiliano che, verosimilmente, ha giocato contro la Roma la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Torino.

Come riportato dal giornalista Andersinho Marques, presente all'Olimpico Grande Torino, l'allenatore giallorosso e il classe 1997 sono stati protagonisti di un veloce scambio di battute sulla prossima destinazione del numero 3 torinese:

"Lo sai già dove vai?"

"No, non lo so"

"Fai la scelta giusta".

Il tutto accompagnato dai sorrisi e dall'abbraccio finale tra i due. Bremer, in Italia da quattro stagioni, è appena stato nominato Miglior Difensore della Serie A 2021/2022.