Gazzetta dello Sport - Mourinho corteggia Donnarumma, la Roma sogna il colpo

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma punta Gianluigi Donnarumma. E’ lui il grande obiettivo di José Mourinho.

La sessione estiva di calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma ha già un grande protagonista annunciato: Gianluigi Donnarumma.

La sua avventura al Milan è clamorosamente giunta al termine, visto che non si è trovato un accordo per il rinnovo del contratto ed il fatto che sia un giocatore a parametro zero, oltre che uno dei portieri più forti del mondo, lo rende ovviamente molto appetibile.

Il suo nome negli ultimi giorni è stato accostato a quello di diversi top club e nella lunga lista dei suoi corteggiatori va ora aggiunto anche un altro nome: quello di José Mourinho.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico della Roma ha contattato il giocatore per capire se ci sono i margini per poter iniziare una trattativa.

Donnarumma si fida ciecamente di Mino Raiola che, oltre ad avergli prospettato questa ipotesi, è convinto che a breve gli troverà una sistemazione in un top club in grado di assicurargli un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione.

Per la Roma uno stipendio così importante potrebbe anche non rappresentare un problema insormontabile, semmai andrebbe trovato un accordo sulle commissioni da pagare al super agente. Nonostante Donnarumma sia un giocatore svincolato, i costi di un’eventuale operazione sarebbero comunque elevatissimi, ma va considerato che si tratta di un portiere di caratura mondiale di appena 22 anni e che quindi in futuro potrebbe potenzialmente garantire un’eccezionale plusvalenza.

Mourinho, uno degli allenatori più vincenti e famosi a livello planetario, potrebbe rappresentare un’autentica calamita per campioni in cerca di una nuova esperienza, tuttavia al momento Donnarumma avrebbe altre idee per il suo futuro.

Le alternative di spessore non gli mancherebbero e non va esclusa anche una possibile opzione Juventus in Italia.

Raiola, che segue alcuni giocatori che attualmente sono legati alla Roma, potrebbe eventualmente proporre ai giallorossi anche altri estremi difensori di valore. Della sua scuderia fa parte anche Areola, portiere il cui cartellino è di proprietà del PSG e che in questa stagione ha giocato in prestito al Fulham.

Le prossime settimane diranno in che modo si evolverà la situazione e se l’effetto Mourinho potrà in qualche modo spingere Donnarumma a valutare l’opzione giallorossa.