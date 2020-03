Mourinho a DAZN: "Maicon a Siena? Segnò due goal per volare in Brasile"

L'avventura di Josè Mourinho ha lasciato il segno all' : un gruppo di ferro quello guidato dallo Special One, che ha voluto ricordare un particolare aneddoto su Maicon , uno dei grandi protagonisti del Triplete nerazzurro.

Rivedi l'intervista integrale di Josè Mourinho su DAZN

Intervistato ai microfoni di DAZN, l'allenatore portoghese ricorda la vigilia della decisiva sfida sul campo del Siena, quando l'esterno brasiliano andò a segno con una storica doppietta:

"Mi ricordo una partita di Siena, con Maicon. Mi dicevano che prendeva sempre il quinto giallo per essere squalificato prima di Natale e andare in vacanza in . Sono andato da lui e gli ho detto che se fosse stato ammonito non sarebbe andato in vacanza, io non sono pirla...

Lui mi ha detto, e se segno posso andare? No, solo se ne fai due. Ha fatto doppietta, si è fatto ammonire per essersi tolto la maglietta ed è andato in vacanza. Ha anche avuto una settimana in più".