Mourinho contro il Betis per evitare l'inedito: mai fuori ai gironi di una coppa europea

Lo Special One è sempre arrivato alla fase ad eliminazione diretta delle coppe europee disputate: la Roma si aggrappa a lui con il Betis.

Non sarà decisiva a livello aritmetico per decidere i destini della qualificazione, ma l'incontro in casa del Betis rappresenta per la Roma uno spartiacque importante per capire che direzione prenderà il suo girone.

I giallorossi, dopo 2 ko in 3 partite disputate in Europa League, hanno drasticamente abbattuto le proprie possibilità di chiudere al primo posto.

Ma i pericoli non sono finiti. Un'eventuale terza debacle al Benito Villamarin minerebbe seriamente anche le chance di passare alla fase ad eliminazione diretta.

Da capire ovviamente quale sarà il risultato delle altre due squadre avversarie dei giallorossi nel girone C, HJK e Ludogorets, al momento rispettivamente con 1 e 4 punti.

In caso di vittoria dei bulgari, i punti di distacco con la Roma diventerebbero 4 con sole due partite da giocare e alla squadra di Mourinho potrebbero non bastare 2 successi qualora il Betis decidesse di non onorare il suo impegno a Razgrad in programma nel prossimo turno.

Ma è proprio allo Special One che la Roma si aggrappa e ripone le sue speranze, anche cabalistiche. Da quando allena il portoghese non è mai stato eliminato nella fase a gironi di una coppa europea.

Fa eccezione il preliminare di Coppa UEFA 2000/2001, ma in quel caso Mourinho subentrò a Heynckes alla guida del Benfica e giocò (pareggiandola) soltanto la gara di ritorno contro l'Halmstads.

Non viene invece conteggiata la fase a gironi della Champions League 2007/2008, quando Mou lasciò la guida del Chelsea dopo la prima giornata. I Blues in ogni caso arrivarono in finale con Avram Grant, perdendo solo in finale contro il Manchester United.

A lasciare un po' più inquieti i romanisti sono invece due record negativi che Mourinho in carriera ha raggiunto proprio da quando guida i giallorossi: il 6-1 rimediato contro il Bodo/Glimt nella scorsa Conference League e il 4-0 di questa stagione contro l'Udinese in campionato, rispettivamente la peggior sconfitta in carriera e il ko più pesante subito in Serie A nella sua carriera.