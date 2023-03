Mourinho è carico: "La Roma giocherà meglio con una tempesta perfetta"

Il tecnico della Real Sociedad ha parlato di tempesta perfetta per accogliere la Roma. Mourinho: "Nel 2005 ho visto uno stadio segnare un goal".

Dopo il successo per 2-0, confortante, nella gara d'andata, la Roma si presenta a San Sebastian alla ricerca del passaggio del turno: in palio i quarti di finale e la possibilità di continuare a lottare, alla ricerca di un altro titolo europeo dopo aver conquistato la Conference League lo scorso maggio.

Atterrato a San Sebastian per giocare il ritorno degli ottavi di Europa League, Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Real Sociedad e fare il punto su diversi aspetti del mondo giallorosso in prima pagina negli ultimi giorni.

"Altalenanti tra campionato e coppa. Siamo una squadra di gente seria che fa il suo lavoro al massimo e che qualche volta non riesce a trovare il livello di performance per il risultato" le parole di Mourinho. "Normale fare fatica ogni tanto tra le due competizioni. Ci sono squadre che hanno 24-26 giocatori uguali a livello di potenziale. Ci sono squadre che possono giocare ogni due giorni, per noi è diverso".

Domenica c'è il Derby, ma Mourinho non ci pensa:

"Per noi la partita più importante è sempre la prossima. Contro la Real Sociedad giocherà Ibanez".

Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato di una tempesta perfetta per battere la Roma e qualificarsi:

"L'Olimpico ci dà quasi sempre la tempesta perfetta, è un campo che parla. L'unica volta che in trent'anni ho visto uno stadio segnare un goal è stato nel 2005 in semifinale con il Liverpool, la palla non era entrata ma lo stadio ha segnato (il famoso goal fantasma di Luis Garcia contro il Chelsea di Mou, valso la finale di Istanbul contro il Milan, ndr). Durante il covid con lo stadio vuoto senza tifosi era un disastro, la Roma giocherà meglio con una tempesta perfetta. Non abbiamo paura. Siamo felici di trovarla".

In lotta per un posto in Champions in Serie A, in un'annata di campionato altalenante, la Roma spera di poter essere presente al sorteggio dei quarti di Europa League previsto venerdì. Così da sognare un bis europeo sotto la guida di Mourinho. Carico e pronto all'azione.