Motta polemico dopo Bologna-Milan: "I due rigori per i rossoneri non c'erano"

Il tecnico del Bologna risponde a Luca Marelli nel post-partita: "Se si fischia il rigore allora non si rispetta lo spirito del calcio".

1-1 tra Bologna e Milan nel primo match del sabato di campionato: occasione persa per i rossoneri, che rischiano di subire il sorpasso dell'Inter (impegnata a San Siro contro il Monza) in classifica.

Recriminazioni rossonere per l'operato dell'arbitro Massa, in particolare per due rigori non concessi: il primo per un contatto tra Soumaoro e Rebic nel primo tempo, il secondo per un tocco col braccio di Lucumì allo scadere della ripresa.

Episodi valutati dal commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli come dei penalty che avrebbero dovuto essere assegnati ai campioni d'Italia: non di questo avviso Thiago Motta, intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo il triplice fischio.

"Mi stupiscono molto i commenti di Luca (Marelli, n.d.r.), perché quei due episodi non sono assolutamente rigori. Per me questo è molto chiaro. Sul fallo di mano la palla tocca il corpo di Lucumì che non può fare altro che tenere così il braccio, che fa parte dell'equilibrio del corpo del giocatore: era perfettamente nel posto dove doveva essere. Su Rebic: se fischiamo il rigore, allora dobbiamo cambiare qualcosa perché non siamo sulla strada per rispettare lo spirito del calcio. L'arbitro oggi ha fatto una buona partita".

Di opinione opposta, invece, Stefano Pioli, affidatosi ad un ampissimo turnover che alla fine non ha elargito i frutti sperati. Tempo per piangersi addosso però non ce n'è, alla luce della trasferta di Napoli che martedì sera deciderà la qualificazione in semifinale di Champions League.