Moses trova squadra: lo Spartak Mosca lo prende in prestito

Dopo l'esperienza all'Inter, Victor Moses vola in Russia, dove il mercato è ancora aperto: lo Spartak Mosca ha trovato un accordo con il Chelsea.

8 giorni ancora prima del gong. In , a differenza di quanto accaduto in buona parte d'Europa, il mercato estivo/autunnale non si è chiuso lunedì sera. E così, spazio agli ultimi colpi: come quello dello , che sta per mettere le mani su Victor Moses.

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui l'ex giocatore dell' , che a un certo punto sembrava poter riabbracciare Conte a Milano dopo l'esperienza in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, approderà a Mosca in prestito annuale.

Moses, del resto, è completamente fuori dai piani del e di Lampard. E la conferma è arrivata negli scorsi giorni con l'esclusione dell'esterno nigeriano dalla lista UEFA consegnata per i gironi di . Insomma, addio inevitabile.

Altre squadre

Anche l'Inter, come detto, avrebbe voluto reinserire Moses nella propria rosa. Ma i nerazzurri non sono giunti a un nuovo accordo con il Chelsea. Ne ha approfittato lo Mosca, che sfruttando il mercato russo aperto fino al 17 ottobre sta per mettere a segno il colpo.